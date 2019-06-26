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За минувший сезон Украина продала зерновых на 26,3% больше

За минувший сезон Украина продала зерновых на 26,3% больше

Украина с начала 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 21 июня 2019 года экспортировала 48,9 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 26,3% больше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ.

Как сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия, к настоящему времени экспортировано 29,2 млн тонн кукурузы, 15,5 млн тонн пшеницы, 3,5 млн тонн ячменя.

На указанную дату также экспортировано 289,6 тыс. тонн муки.

Ранее Украина в 2017/2018 МГ экспортировала 39,4 млн тонн зерновых.

По данным министерства, экспорт зерновых в 2018/2019 МГ прогнозируемо составит 49 млн тонн.

По материалам Hubs
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