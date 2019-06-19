Xiaomi закрывает две популярные линейки смартфонов

Компания Xiaomi решила отказаться от дальнейшего выпуска смартфонов двух популярных линеек – Mi Max и Mi Note.

Об этом заявил глава Xiaomi Лей Цзюнь, сообщает Akket.com.

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Китайская корпорация считает, что смартфоны Mi Max и Mi Note уже устарели. Впрочем, в будущем, по словам официального источника, их могут возобновить, но это произойдет не ранее 2020 года, и если рынок будет готов к появлению таких телефонов.

Лей Цзюнь также назвал основные линейки телефонов, на которые компания делает основную ставку в ближайшие годы. Среди них флагманская Mi, художественная Mi Mix, молодежная CC, а также смартфоны Redmi с ориентацией на покупателей с ограниченным бюджетом.