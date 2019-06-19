В Беларуси назвали сроки полной очистки трубопровода "Дружба" на своей территории

“Белнефтехим” заявил, что полная очистка магистрального трубопровода “Дружба” на белорусской территории прогнозируется в середине августа 2019 года.
Сообщение концерна размещено в пятницу на его сайте.
“Полная очистка магистрального трубопровода “Дружба” на белорусской территории прогнозируется в середине августа 2019”, – говорится в сообщении. – Сегодня на территории Республики Беларусь в трубопроводах находится около 620 тыс. т некондиционной нефти”.
В “Белнефтехиме” также отметили, что на всех белорусских участках магистрального нефтепровода “Дружба” ведется усиленный контроль качества нефти, клторая поступает из РФ и следует как на белорусские НПЗ, так и в направлении Польши и Украины. “В настоящее время анализы, проведенные аккредитованной лабораторией, регистрируют параметры качества нефти в рамках стандарта”, – заявляют в концерне.
Также сообщается, что Беларусь приступила к выполнению очередного этапа дорожной карты по замене загрязненной российской нефти на качественную в “Дружбе”, приступив к очистке трубопровода Унеча-Полоцк.
“По информации ОАО “Полоцктранснефть Дружба”, сегодня, 21 июня, в 9:07 началось вытеснение загрязненной органическими хлоридами российской нефти в трубопроводе Унеча – Полоцк и замещение ее чистой нефтью”, – отмечается в сообщении.
Как пояснили в компании, нефть вытесняется от Унечи в сторону Полоцка, а затем по трубопроводу Сургут – Полоцк реверсом в сторону Невеля. Ожидается, что вытеснение нефти из первой очереди нефтепровода завершится 3 июля, затем начнется вытеснение загрязненного сырья из второй очереди нефтепровода Унеча – Полоцк, которое продлится до конца июля. “Завершающий этап на северном направлении – вытеснение нефти из белорусского участка нефтепровода Сургут – Полоцк – продлится до 15 августа”, – сообщили в концерне.
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