Инвесторы скупают украинские гривны и египетские фунты — Wall Street Journal

Инвесторы начали активно покупать такие «экзотические» валюты, как египетский фунт и украинская гривна.

Об этом пишет американская газета Wall Street Journal.

Это объясняется тем, что инвесторы ищут активы с небольшой корреляцией с мировыми рынками на фоне растущих опасений по поводу замедления мирового роста и эскалации торговой войны.

С конца января египетский фунт вырос по отношению к доллару на 6%, а гривна — на 5%. И Египет, и Украина предлагают двузначную доходность по своим долговым обязательствам в национальной валюте, тогда как доходность по 10-летним ценным бумагам Казначества США лишь немного превышает 2%, а в Японии и странах Европы она зачастую и вовсе отрицательная.

«Поскольку курсы этих валют меняются по причинам, которые имеют мало общего с глобальными проблемами, покупатели ожидают, что они станут убежищем в периоды рыночного стресса», — пишет WSJ.

По словам Йенса Нистедта из хедж-фонда Emso Asset Management, «в отличие от многих активов развивающихся рынков, которые не диверсифицируют ваш портфель… эти предлагают настоящую диверсификацию». В результате интерес инвесторов к украинской гривне и египетскому фунту сильно вырос, отметил он.

Инвесторы начали относиться к Египту более оптимистично несколько лет назад — после проведения финансовых реформ в 2016 году и получения $12 млрд от Международного валютного фонда. Украина также получила поддержку от МВФ. Инвесторы делают ставку на то, что новая президентская администрация продолжит проводить реформы и бороться с коррупцией.