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В правительстве назвали сумму, выделенную на дороги на следующий год

В правительстве назвали сумму, выделенную на дороги на следующий год

В 2020 году на строительство и ремонт дорог в Украине с Дорожного фонда планируется выделить 75 млрд грн и 100% акциза с горючего.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время часа вопросов к правительству в ВР.

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“Дорожный фонд 2020 – 75 млрд грн и 100% акциза с горючего. Плюс дополнительное финансирование 50 млрд грн на восстановление дорог районного значения … Мы можем сделать дороги качественно по всей Украине только при одном условии: есть деньги – есть дороги” , – отметил Омелян.

Напомним, в 2019 году общая сумма Дорожного фонда составляет более 50 млрд грн.

По материалам УНН
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