Бизнес назвал Топ-5 угроз для роста компаний в Украине - исследование

Две трети руководителей в мире считают, что умение быстро адаптироваться является новой валютой бизнеса.

Об этом говорят результаты пятого глобального опроса руководителей организаций 2019 Global CEO Outlook.

В 2019 году первую позицию в перечне рисков среди мировых лидеров бизнеса занял риск экологических/климатических изменений, поднявшись с четвертого места в 2018 году. Непосредственно за ними разместились риски, связанные с возникновением новых технологий, и риск возврата к территориальности.

Топ-5 угроз для роста компаний в Украине:

Риск, связанный с нехваткой квалифицированных кадров.

Регуляторный риск.

Операционный риск.

Риск, связанный с новыми/подрывными технологиями.

Риск возврата к территориальности.

Топ-5 угроз для роста компаний в Украине в 2018 году:

Риск, связанный с нехваткой квалифицированных кадров.

Регуляторный риск.

Операционный риск.

Риск, связанный с новыми/подрывными технологиями.

Риск в сфере кибербезопасности.

По мнению респондентов, в 2019 году в Украине и в дальнейшем доминирует риск кадрового дефицита, а 29% руководителей компаний считают, что риск кадрового дефицита составляет самую большую угрозу для роста их организации.

72% руководителей бизнеса в Украине говорят, что органический рост – основная, наиболее важная стратегия развития компании в течение следующих 3-х лет.

О важности стратегических альянсов с третьими сторонами говорят 19% респондентов в Украине и только 3% планируют обеспечить рост путем сделок слияния и поглощения (M&A).

Мировые тенденции отличаются: 31% считает важнейшей стратегией для достижения роста заключение стратегических альянсов с третьими сторонами, 25% – органический рост, 17% – сделки слияния и поглощения (M&A).