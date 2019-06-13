Бизнес назвал Топ-5 угроз для роста компаний в Украине - исследование

Две трети руководителей в мире считают, что умение быстро адаптироваться является новой валютой бизнеса.
Об этом говорят результаты пятого глобального опроса руководителей организаций 2019 Global CEO Outlook.
В 2019 году первую позицию в перечне рисков среди мировых лидеров бизнеса занял риск экологических/климатических изменений, поднявшись с четвертого места в 2018 году. Непосредственно за ними разместились риски, связанные с возникновением новых технологий, и риск возврата к территориальности.
Топ-5 угроз для роста компаний в Украине:
Топ-5 угроз для роста компаний в Украине в 2018 году:
По мнению респондентов, в 2019 году в Украине и в дальнейшем доминирует риск кадрового дефицита, а 29% руководителей компаний считают, что риск кадрового дефицита составляет самую большую угрозу для роста их организации.
72% руководителей бизнеса в Украине говорят, что органический рост – основная, наиболее важная стратегия развития компании в течение следующих 3-х лет.
О важности стратегических альянсов с третьими сторонами говорят 19% респондентов в Украине и только 3% планируют обеспечить рост путем сделок слияния и поглощения (M&A).
Мировые тенденции отличаются: 31% считает важнейшей стратегией для достижения роста заключение стратегических альянсов с третьими сторонами, 25% – органический рост, 17% – сделки слияния и поглощения (M&A).
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