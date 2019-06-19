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Страны Балтии до 2025 года отключатся от российских электросетей

Страны Балтии до 2025 года отключатся от российских электросетей

Премьер-министры Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и представители Еврокомиссии 20 июня утвердят календарь работ по отключению электросетей стран Балтии от постсоветской системы и синхронизации с системами Западной Европы.

Об этом сообщает Delfi.

Советник президента Литвы Нериюс Аляксеюнас заявил, что политическая дорожная карта будет подписана в Брюсселе перед саммитом Европейского Союза.

“Намечен очень конкретный календарь, кто, что и в какие сроки должен сделать”, – сказал дипломат.

По его словам, в соглашении намечено, что синхронизация должна быть реализована не позднее 2025 года, а ЕК примет участие в переговорах с Россией и Беларусью, чтобы обеспечить беспроблемное отключения. Электросети Латвии, Литвы и Эстонии сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и зависят от диспетчерской в Москве и электросетей России.

После долгих взаимных споров страны Балтии в 2018 году решили, что будут синхронизироваться с Западной Европой через Польшу. Сейчас между Литвой и Польшей уже действует электроэнергетическая перемычка LitPol Link, однако мощности хотят усилить с помощью прокладки новой морской перемычки.

По материалам Европейская правда
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