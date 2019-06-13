В мае долг облгазов перед Укртрансгазом вырос еще на 735 миллионов

Только за май долг облгазов перед АО “Укртрансгаз” увеличился на 735 млн гривен, а в целом с 1 марта этого года, когда на газовом рынке было введено суточное балансирование, достиг 3220 млн гривен.

Об этом сообщает пресс служба Укртрансгаза.

“В мае долг операторов ГРМ перед Укртрансгазом вырос еще на 735 млн грн. С момента перехода рынка газа Украины на суточное балансирование (1 марта) по 31 мая долг облгазов перед компанией достиг 3220 млн грн”, – говорится в сообщении.

В компании уточнили, что по итогам мая, отрицательный небаланс, сложившийся по результатам операций всех участников рынка, составляет 751 млн грн, а положительный небаланс – 358 млн грн.

За три месяца функционирования рынка природного газа в режиме суточного балансирования негативные небалансы участников рынка достигли 3298 млн грн.

“За все это время Укртрансгаз получил от заказчиков услуг транспортировки оплату менее 2% от общей задолженности, или 63 млн грн. Наибольший долг в размере 3220 млн грн накопили облгазы, из которого задолженность предприятий под брендом РГК составляет 2465 млн грн”, – пояснили в компании.

Укртрансгаз оплатил 340 млн грн положительных небалансов, однако остается должен еще 837 млн ​​грн заказчикам услуг по транспортировке газа. Наибольший долг сейчас сложился перед НАК «Нафтогаз Украины», объем положительного небаланса которого, по итогам трех месяцев, составляет 407 млн ​​грн.