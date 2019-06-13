Украина с начала года импортировала газа на $550 млн - Госстат

За первые 4 месяца 2019 Украина импортировала газа на 550 млн долларов. При этом средняя стоимость кубометра газа, который закупался из-за границы, существенно упала.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
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Так, за январь-апрель Украина приобрела 2,27 миллиарда кубометров газа. Средняя стоимость газа за этот период начала существенно снижаться. Так, в апреле она составила 210,4 доллара за тысячу кубометров. Это на 10,8% меньше, чем в марте 2019 года.
Больше всего газа Украина покупала у компаний, зарегистрированных в Швейцарии, Германии и Польше. В то же время импорт газа из России в 2019 году не происходил.
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