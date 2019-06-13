УЗ просит у Рады 7 млрд грн на закупку пригородных поездов

Укрзализныця призывает народных депутатов внести изменения в Закон Украины «О Государственном бюджете» и выделить уже в этом году перевозчику 7,1 млрд грн на обновление пригородного подвижного состава.
Об этом сообщил директор по развитию бизнеса АО «Укрзализныця» Андрей Рязанцев, передает пресс-служба УЗ.
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“Сейчас Укрзализныця как никогда нуждается в поддержке государства, ведь износ пригородных поездов вопиющий, их оборудование загорается прямо на ходу. Такие случаи в пути следования становятся все более частыми”, – говорится в сообщении.
Как отмечается, за полученные средства компания могла бы приобрести более 15 новых 10-вагонных электричек.
Сейчас пригородный железнодорожный парк уже на пике износа: дизель-поезда – на 97,2%, электропоезда – на 87,5%. Старейший дизель-поезд построен в 1967 году, а электропоезд – в 1960 г. Несмотря на то, что пригородный подвижной состав проходит подготовку к рейсам в депо, подвергается текущим и внеплановым ремонтам, от сбоев в работе узлов и возгорания оборудования это не страхует, поскольку состояние парка требует глобального обновления, а не «латания дыр».
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