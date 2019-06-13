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Молдова закрывает гражданство инвесторам с сомнительным прошлым

Молдова закрывает гражданство инвесторам с сомнительным прошлым

По данным Newsmaker, депутаты парламента Молдовы 18 июня утвердили в первом чтении проект закона об отмене практики предоставления гражданства за инвестиции.

В мотивации прописано, что введение этого закона «может привести к катастрофическим последствиям для безопасности Молдовы и ее граждан», поскольку его преимуществами могут воспользоваться иностранные граждане с сомнительным прошлым. Кроме того, указывается в записке, лица, причастные к краже миллиарда, могут через иностранных граждан покупать ценные бумаги и гособлигации Молдовы для отмывания денег.

Депутаты также отмечают, что указы о предоставлении гражданства Молдовы за инвестиции, хоть и будут опубликованы в «Официальном мониторе», в них не указывается имя и фамилия нового гражданина Молдовы, из-за чего людям, не входящих в Комиссию по рассмотрения досье на получение гражданства, невозможно изучить их биографию и убедиться, что они никак не связаны с преступной деятельностью.

Оппозиционные демократы высказались против отмены закона о предоставлении гражданства за инвестиции. Депутаты Серджиу Сырбу и Владимир Чеботарь упрекнули коллег в том, что они невнимательно читали закон и что там учтены возможные риски.

По материалам Hubs
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