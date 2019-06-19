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В каких странах ищут работу украинцы (инфографика)

В каких странах ищут работу украинцы (инфографика)

80% украинцев, ранее работавших за рубежом, хотят вернуться туда снова.

Большинство готово ехать работать в те же страны, где были раньше. В частности речь идет об украинцах, которые работали в Литве, Великобритании и Словакии. Рейтинг стран, превысивших все ожидания украинских заробитчан, возглавили США и Швеция, пишет olx.ua.

50% опрошенных утверждают, что хотят поехать работать в Германию, а 27% – в Польшу и США.

На работу за границу едут из-за низкого уровня зарплат в Украине. Там планируют получать более $1 тыс. ежемесячно. На доход от $1 до $2 тыс. рассчитывают 7 из 10 украинцев. Еще 17% хотят зарабатывать более $2 тыс.

Украинцы едут работать за границу из-за нестабильной экономической ситуации дома. Некоторые чувствуют себя незащищенными в Украине, другие не могут найти здесь работы.

В то же время по специальности за рубежом планируют работать только 37% украинцев. Столько же готовы браться за любую работу. Рассматривают вакансии в сферах производства и строительства.

50% опрошенных украинцев в возрасте до 35 лет не хотят возвращаться в Украину. Выехать за границу навсегда хотят люди с высоким и низким материальным положением.

По материалам Газета по-Украински
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