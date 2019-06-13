В России обанкротились 3 тысячи компаний

Число росийских компаний, признавших себя неплатежеспособными, вновь начало расти в первом квартале, а по отдельным отраслям приблизилось к максимумам, показанным на пике кризиса в 2015 году.
Об этом сообщает Finanz.
За январь-март банкротами признали себя 2927 юридических лиц. Это на 403 компании, или 15,9% больше, чем за тот же период прошлого года.
Хуже всего обстоят дела в секторе коммерческих услуг, который больше других завязан на конечный спрос потребителей. По итогам квартала 572 компании отрасли стали банкротами, повторив исторический рекорд начала 2015 года.
Количество банкротств в строительстве выросло на 35% год к году — неплатежеспособными признали себя 587 предприятий (против 434 год назад).
В машиностроении уровень банкротств для первого квартала и вовсе стал рекордным с 2010 года, следует из данных ЦМАКП, 82 юрлица ушли с рынка против 38 год назад.
По мнению Юлии Литовцевой, партнера “Пепеляев Групп”, планомерный рост числа банкротств отражает стагнацию экономики и кризис неплатежей.
«Банки, испытывая проблемы с ликвидностью, все активнее используют банкротство для возврата средств неплательщиков», – отмечает эксперт.
Еще одна причина роста — отложенный эффект зачистки банковского сектора, отмечает партнер BGP Litigation Сергей Лисин. После каждой санации или отзыва лицензии, по его словам, происходит 50-100 новых корпоративных банкротств.
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