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В России обанкротились 3 тысячи компаний

В России обанкротились 3 тысячи компаний

Число росийских компаний, признавших себя неплатежеспособными, вновь начало расти в первом квартале, а по отдельным отраслям приблизилось к максимумам, показанным на пике кризиса в 2015 году.

Об этом сообщает Finanz.

За январь-март банкротами признали себя 2927 юридических лиц. Это на 403 компании, или 15,9% больше, чем за тот же период прошлого года.

Хуже всего обстоят дела в секторе коммерческих услуг, который больше других завязан на конечный спрос потребителей. По итогам квартала 572 компании отрасли стали банкротами, повторив исторический рекорд начала 2015 года.

Количество банкротств в строительстве выросло на 35% год к году — неплатежеспособными признали себя 587 предприятий (против 434 год назад).

В машиностроении уровень банкротств для первого квартала и вовсе стал рекордным с 2010 года, следует из данных ЦМАКП, 82 юрлица ушли с рынка против 38 год назад.

По мнению Юлии Литовцевой, партнера “Пепеляев Групп”, планомерный рост числа банкротств отражает стагнацию экономики и кризис неплатежей.

«Банки, испытывая проблемы с ликвидностью, все активнее используют банкротство для возврата средств неплательщиков», – отмечает эксперт.

Еще одна причина роста — отложенный эффект зачистки банковского сектора, отмечает партнер BGP Litigation Сергей Лисин. После каждой санации или отзыва лицензии, по его словам, происходит 50-100 новых корпоративных банкротств.

По материалам Дело
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