Объем слияний и поглощений в Украине в 2018 году удвоился

Стоимость соглашений на рынке слияний и поглощений в Украине в 2018 году выросла на 91% – до 1,05 млрд евро.

Об этом говорится в отчёте юридической фирмы Aequo и издания Mergermarket.

В сравнении с 2017 годом количество соглашений M&A выросло на 31% – до 59 соглашений.

“Стремительный рост стоимости соглашений можно объяснить закрытием двух сделок: покупка промышленно-химической группы “Завод Кузня” частным инвестором Сергеем Тигипко за 263 млн евро и покупка сельскохозяйственной компании “Мрия Агрохолдинг” Саудовской сельскохозяйственной и животноводческой инвестиционной компанией (SALIC) за 209 млн евро”, – говорится в сообщении Aequo.

Эти соглашения составляли почти половину стоимости сделок M&A в минувшем году.