0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 28 0

Объем слияний и поглощений в Украине в 2018 году удвоился

Объем слияний и поглощений в Украине в 2018 году удвоился

Стоимость соглашений на рынке слияний и поглощений в Украине в 2018 году выросла на 91% – до 1,05 млрд евро.

Об этом говорится в отчёте юридической фирмы Aequo и издания Mergermarket.

В сравнении с 2017 годом количество соглашений M&A выросло на 31% – до 59 соглашений.

“Стремительный рост стоимости соглашений можно объяснить закрытием двух сделок: покупка промышленно-химической группы “Завод Кузня” частным инвестором Сергеем Тигипко за 263 млн евро и покупка сельскохозяйственной компании “Мрия Агрохолдинг” Саудовской сельскохозяйственной и животноводческой инвестиционной компанией (SALIC) за 209 млн евро”, – говорится в сообщении Aequo.

Эти соглашения составляли почти половину стоимости сделок M&A в минувшем году.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.