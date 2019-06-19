Объем слияний и поглощений в Украине в 2018 году удвоился

Стоимость соглашений на рынке слияний и поглощений в Украине в 2018 году выросла на 91% – до 1,05 млрд евро.
Об этом говорится в отчёте юридической фирмы Aequo и издания Mergermarket.
В сравнении с 2017 годом количество соглашений M&A выросло на 31% – до 59 соглашений.
“Стремительный рост стоимости соглашений можно объяснить закрытием двух сделок: покупка промышленно-химической группы “Завод Кузня” частным инвестором Сергеем Тигипко за 263 млн евро и покупка сельскохозяйственной компании “Мрия Агрохолдинг” Саудовской сельскохозяйственной и животноводческой инвестиционной компанией (SALIC) за 209 млн евро”, – говорится в сообщении Aequo.
Эти соглашения составляли почти половину стоимости сделок M&A в минувшем году.
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