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КГГА выделила в 8 раз больше на Новую украинскую школу, чем предусмотрено нормативами

КГГА выделила в 8 раз больше на Новую украинскую школу, чем предусмотрено нормативами

Киев профинансировал в 8 раз больше средств на внедрение Новой украинской школы, чем предусматривают нормативы.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский, передает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

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“В этом году на внедрение концепции Новой украинской школы в учебных заведениях Киева предусмотрено 228,6 млн грн. Государство на эти нужды столицы в рамках субвенции выделило 51,4 млн грн. В свою очередь городские власти из бюджета города добавили еще 177,2 млн грн, что в 8 раз больше, чем предусматривает постановление Кабинета Министров Украины”, – отметил Мондриевский.

Он добавил, что за эти средства в районах города продолжается закупка парт, дидактических материалов, мультимедийной техники, мебели и других составляющих нового образовательного пространства, чтобы будущим первоклашкам было интересно, комфортно и уютно в школе. Лучшие показатели освоения средств пока в Голосеевском и Шевченковском районах.

Всего в городе в среднем на 1 ученика предусматривается 7 тыс. грн для обеспечения норм Новой украинской школы.

По материалам УНН
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