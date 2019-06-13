Госавиаслужба решила возобновить сертификат авиакомпании YanAir

Государственная авиационная служба приняла решение возобновить сертификат авиакомпании YanAir “после устранения критических замечаний”.
Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
“Сегодня (18 июня – ред), с задержкой, состоялся регулярный рейс Киев-Батуми. В то же время, надеемся, что данная авиакомпания, как и другие, поняли – мы шутить и пренебрегать безопасностью пассажиров и регламентами не будем”, – написал он.
Министр напомнил, что Госавиаслужба будет принимать соответствующие меры в отношении тех авиакомпаний, которые не вовремя выполняют полеты.
Омелян подчеркнул, что авиакомпания обязана информировать пассажиров о переносе рейсов, ее представитель должен быть на связи с пассажирами, компенсировать время задержки или отмены полета.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гройсман планирует создать Фонд будущего, как в ведущих государствахВчера, 11:44 - 775 9
Премьер сообщил о двукратном увеличении зарплат украинцевВчера, 10:02 - 5254 8
МВД приобретет 13 самолетов Ан-178Вчера, 09:46 - 1162 6
"Газпром" исключил транзитный контракт с Украиной на европейских условияхВчера, 11:59 - 2516 5
ФГВФЛ дал советы, как накопить на отпускВчера, 08:08 - 1561 4
Дизельный скандал: к иску против Volkswagen присоединились 420 тысяч человекВчера, 09:31 - 11310
Премьер сообщил о двукратном увеличении зарплат украинцевВчера, 10:02 - 5254 8
Метрополитен не будет возвращать автоматы по продаже жетонов, несмотря на очереди и толпыВчера, 09:13 - 2793 4
"Газпром" исключил транзитный контракт с Украиной на европейских условияхВчера, 11:59 - 2516 5
Суд освободил часть предпринимателей от уплаты ЕСВВчера, 15:44 - 2477 3
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 1037 2
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1760
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1470
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 8187 14
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1942