Госавиаслужба решила возобновить сертификат авиакомпании YanAir

Государственная авиационная служба приняла решение возобновить сертификат авиакомпании YanAir “после устранения критических замечаний”.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

“Сегодня (18 июня – ред), с задержкой, состоялся регулярный рейс Киев-Батуми. В то же время, надеемся, что данная авиакомпания, как и другие, поняли – мы шутить и пренебрегать безопасностью пассажиров и регламентами не будем”, – написал он.

Министр напомнил, что Госавиаслужба будет принимать соответствующие меры в отношении тех авиакомпаний, которые не вовремя выполняют полеты.

Омелян подчеркнул, что авиакомпания обязана информировать пассажиров о переносе рейсов, ее представитель должен быть на связи с пассажирами, компенсировать время задержки или отмены полета.

Справка Finance.ua:

Государственная авиационная служба в результате комплексной проверки авиакомпании “ЯнЕйр” выявила ряд замечаний в организации деятельности этого перевозчика, в связи с чем действие сертификата эксплуатанта было приостановлено.

В связи с этим постоянно действующая комиссия по вопросам сертификации эксплуатантов Госавиаслужбы приняла решение приостановить сертификат эксплуатанта YanAirначиная с 00:00 UTC (03:00 по киевскому времени) 7 июня 2019 года.

Позже в YanAir заявили, что устранили недостатки и попросили вернуть сертификат.