В Египте будут использовать украинские трамваи

Украинские трамваи продолжат кататься по Египту.

Два трамвая украинской компании Татра-Юг уже используют в египетском городе Александрия. Транспортные средства себя хорошо зарекомендовали, поэтому город получит еще три в ближайшее время.

Напомним, что в 2017 году компания победила в тендере на поставку 15 сочлененных трамваев K1E6А длиной 22 м, с высоким расположением пола. Ожидается, что к марту 2020 году египетские заказчики получат всю партию украинских трамваев.