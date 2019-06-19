В Египте будут использовать украинские трамваи

Украинские трамваи продолжат кататься по Египту.
Два трамвая украинской компании Татра-Юг уже используют в египетском городе Александрия. Транспортные средства себя хорошо зарекомендовали, поэтому город получит еще три в ближайшее время.
Напомним, что в 2017 году компания победила в тендере на поставку 15 сочлененных трамваев K1E6А длиной 22 м, с высоким расположением пола. Ожидается, что к марту 2020 году египетские заказчики получат всю партию украинских трамваев.
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