Нацбанк представил свои аргументы в суде с Коломойским в Швейцарии

Национальный банк предоставил суду первой инстанции Республики и Кантона Женевы свои аргументы по ходатайству экс-акционера ПриватБанка Игоря Коломойского о приостановлении судебного производства. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Коломойский подал ходатайство в суд Женевы 21 мая, основанное на резолютивной части решения Печерского суда от 20 апреля, которым были разорваны семь договоров поручительства по кредитам рефинансирования НБУ, выданных ПриватБанку. На пять из них НБУ ссылался в иске в швейцарский суд.
Коломойский считает решение Печерского суда решающим в швейцарском производстве и просит остановить его до вынесения решений по апелляционным жалобам в Украине, отметили в НБУ.
13 июня Нацбанк предоставил суду в Женеве свои аргументы в ответ на ходатайство Коломойского.
По мнению Нацбанка, решение Печерского суда не имеет отношения к производству в Швейцарии, и юридических оснований закрывать дело нет.
«Даже если решение Печерского районного суда Киева о расторжении договоров поручительства вступит в законную силу в будущем (в чем нет никакой уверенности), оно не может аннулировать обязательства И.В. Коломойского, возникшие до расторжения этих договоров (принцип эстоппель). Исковые требования Национального банка в суде Швейцарии касаются его обязательств, которые уже возникли по соответствующим договорам поручительства. Поэтому решение Печерского районного суда Киева не может иметь никаких правовых последствий для производства в суде Швейцарии», — отмечают в НБУ.
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