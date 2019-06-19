Бизнес не видит изменений в налоговой системе Украины — исследование

Представители украинского бизнеса не чувствуют особых изменений в налоговой системе. Об этом свидетельствуют результаты опроса “Налоговый индекс”, которое Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) регулярно проводит среди экспертов компаний-участников, сообщает пресс-служба ассоциации.
Так, по данным ЕБА, новая волна опроса за период с ноября прошлого года по март текущего показывает, что настроения экспертов застыли на месте — показатель Индекса составил 2,98 баллов из 5 возможных — показатель предыдущего периода был 2,97.
“Индекс все еще находится в отрицательной плоскости и ни разу не пересек нейтральную отметку в 3 балла за всю историю исследований с 2011 года”, — отмечают в ЕБА.
В то же время, согласно исследованию, в Украине наблюдаются некоторые точечные улучшения в оценках респондентов, однако они не повлияли на общий результат.
“Так, 57% экспертов считают качество налогового законодательства Украины удовлетворительным, тогда как в предыдущем периоде таких было 48%. Доля недовольных качеством налогового законодательства составляет 23%, в то же время еще 20% респондентов считают его качественным”, — сообщили в ассоциации.
Если в предыдущем опросе мнения экспертов относительно того, насколько действующий налоговый режим способствует ведению бизнеса, разделились практически пополам, то на этот раз подавляющее большинство — 68% респондентов — оценили режим как благоприятный ведению бизнеса, а 32% — как препятствующий.
“А вот в оценках экспертами процесса администрирования налогов и подготовки налоговой отчетности видим скорее негативную динамику. На этот раз только 13% экспертов оценили данный процесс положительно. Зато 37% считают процедуру обременительной. В прошлом году положительную оценку дали 30% респондентов, а отрицательную — 45%. Увеличилось количество респондентов, которые дали данной процедуре нейтральную оценку”, — подчеркнули эксперты.
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