На Банковой назвали сроки погашения долга шахтерам

Представитель Президента Украины в Кабинете Министров Андрей Герус заявил о решении вопроса погашения долгов по заработной плате работникам госпредприятия Львовуголь. Об этом сообщается на сайте главы государства во вторник, 18 июня.

“Уже сегодня на ГП Львовуголь зайдут деньги за топливо, которое начало отгружаться потребителям, и сегодня же, максимум завтра, все долги перед шахтерами за февраль – апрель будут полностью погашены”, – сказал Герус.

Также, по его словам, до 20 июня должна быть полностью погашена задолженность по заработной плате перед горняками ГП Волыньуголь за апрель текущего года.

Как отмечается в сообщении, по состоянию на начало июня задолженность шахтерам ГП Львовуголь за февраль-апрель текущего года составила 216 млн гривен. Главная причина сложившейся ситуации – отсутствие спроса на уголь, а также непрозрачные и нерыночные схемы в отрасли.

Для погашения задолженности перед шахтерами Министерство финансов выделило 41 млн гривен, остальные 175 млн гривен – это небюджетные средства, которые были получены благодаря действиям, которые привели к повышению эффективности функционирования рынка угля в Украине.