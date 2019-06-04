Фонд гарантирования сообщил, был ли сговор при покупке активов АО «Дельта Банк»

Фонд гарантирования вкладов разделяет беспокойство общественности по поводу сложившейся ситуации с продажей пула кредитов АО «Дельта Банк», в залог по которым были переданы работающие мощности масложировых комбинатов в Одесской области и инфраструктура в порту г. Черноморск. Большинство этих активов находится в залоге Национального банка Украины и АО «Укрэксимбанк».

Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ.

Напомним, что после восьми безуспешных из-за отсутствия покупателей торгов на онлайн аукционах по английской модели (ставки на повышение) и двух аукционах по голландской (пошаговое снижение цены) в системе ProZorro.Продажи, актив было решено продавать с привлечением международной компании DebtX. 6 марта 2019 г. на этой площадке состоялись электронные торги и по итогам аукциона определен победитель – компания ООО «ФК «СКАЙ». Лот с начальной ценой в более 897,2 млн грн заинтересовал трех покупателей и торги по голландской модели были остановлены «ФК «СКАЙ» на уровне 215,3 млн грн, после чего в ходе конкурентной борьбы эта же компания подняла цену до 906,2 млн грн. Однако, как сообщалось Фондом, подписания соглашения с победителем не произошло из-за решения Окружного административного суда г. Киева по иску компании «ФК «Октант», которая вообще не принимала участия в торгах.

Фонд выставлял пул активов на торги на площадке DebtX еще четыре раза в течение месяца. Информация обо всех аукционах, включая публичный паспорт актива и условия участия в торгах, каждый раз оглашались Фондом на сайте и через СМИ, кроме того, информация посылалась максимальному кругу потенциальных инвесторов. Однако, в каждом из четырех последних аукционов участвовали только две компании – ООО «ФК «СКАЙ» и ООО «ФК «ВЕСТА», новые участники не заявились. Все аукционы проходили по «голландской модели», то есть цена поэтапно снижалась. Только в ходе четвертого аукциона 7 июня 2019 года та же компания ООО «ФК «СКАЙ», которая в марте предлагала за актив 906,2 млн грн, остановила торги почти перед завершением, когда цена упала до 182,5 млн грн. После этого другой участник торгов, имея возможность осуществить ставку на повышение цены, не сделал этого, следовательно, «ФК «СКАЙ» стала победителем.

По мнению Фонда, события в ходе последних торгов могут свидетельствовать о сговоре участников рынка. Сложившаяся ситуация требует дополнительных консультаций с кредиторами для ее решения. Поскольку большая часть активов, входящих в пул «ДЕЛЬТА БАНК», находятся в залоге НБУ и АО «Укрэксимбанк», Фонд обратится к ним, как залогодержателям, для совместного принятия решения. Кроме того, 18 июня 2019 года состоится встреча с представителями ОО «Союз вкладчиков АО «Дельта Банк». Фонд готов согласовать с кредиторами совместные действия.