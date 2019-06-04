Процентные ставки по кредитам в ломбардах превысили 200% годовых - регулятор

Ставки по кредитам в ломбардах, которые берут украинцы, в конце первого квартала 2019 года превысили 200% годовых и составили в среднем 207,6% годовых.
Такие данные приводит Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг).
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При этом, годом ранее ставки по кредитам в ломбардах были гораздо ниже – в среднем 171,5% годовых.
Средний размер кредита, который украинцы берут в ломбардах, составляет 1,51 тысячи гривен. Около 13,5% таких ссуд погашаются за счет имущества, предоставляемого в залог – преимущественно изделий из драгоценных металлов и камней.
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