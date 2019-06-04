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Цена биткоина превысила $9 тыс. на новостях о криптовалюте Facebook

Цена биткоина превысила $9 тыс. на новостях о криптовалюте Facebook

Биткоин поднялся в цене выше $9 тыс, достигнув самой высокой отметки с мая 2018 года. Данное событие произошло на фоне новостей о запуске соцсетью Facebook цифровой валюты – это добавляет оптимизма в отношении того, что криптовалюты становятся все более широко распространенными в финансовой сфере, сообщает Bloomberg.

Крупнейшая цифровая валюта выросла с отметки в $8,992 в воскресенье и торговалась в понедельник на уровне $9,290 (+2,11%), свидетельствуют данные поставщика рыночных данных о криптовалютах CoinMarketCap. Соперничающие монеты также поднялись в цене за сутки: Litecoin вырос на 0,79%, до $136, а эфир – на 0,84%, до $272.

Таким образом, общая рыночная капитализация криптовалют выросла до $287 млрд, что является самым высоким показателем с июля 2018 года.

По материалам Княжа Лайф Виенна Иншурэнс Груп
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