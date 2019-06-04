Дизельный скандал: к иску против Volkswagen присоединились 420 тысяч человек

К коллективному иску против Volkswagen в связи с “дизельным скандалом” присоединились 420 тысяч человек.

Об этом в субботу, 15 июня, изданию Rheinische Post сообщил глава Федерального объединения центров защиты прав потребителей (VZBV) Клаус Мюллер (Klaus Müller) со ссылкой на данные министерства юстиции ФРГ.

Клаус Мюллер призвал VW вступить в переговоры с VZBV, которое представляет интересы всех клиентов концерна, по урегулированию спора мирным путем.

“Если бы Volkswagen был достаточно умным, чтобы вступить в переговоры с нами по урегулированию, все могло бы быть сделано быстро”, – подчеркнул он. В противном случае судебное дело может тянуться годами, что не в интересах автомобильного концерна.

Председатель VZBV также отметил, что Volkswagen мог бы сделать своим пострадавшим клиентам хорошее предложение. Он сослался на решение Высшего регионального суда Кобленца, где на прошлой неделе истец по делу против VW получил компенсацию в 26 тысяч евро.

Отмечается, что возможность предъявления коллективного иска, о котором идет речь, введена в немецком гражданском праве с 1 ноября 2018 г. ввиду действия в ЕС с 2013 года европейских принципов защиты прав потребителей, известных как New Deal for Consumers.

Поводом для введения в законодательство Германии возможности коллективного иска стал “дизельный скандал” 2015 года. Тогдашнее руководство министерства защиты прав потребителей объясняло, что людям необходимо предоставить возможность без больших затрат на правовые услуги получить защиту своих прав в отношении деятельности концерна VW. Дата вступления закона в силу была связана с тем, что к 1 января 2019 года истекал трехлетний срок исковой давности для решения вопросов с концерном в судебном порядке. В сентябре 2018 г. VZBV и Всеобщий немецкий клуб автомобилистов (ADAC) заявили, что совместно предъявят соответствующий коллективный иск в VW.

Напомним, как установило расследование в США, компания VW в 2006 году начала разработку нового дизельного двигателя, который должен соответствовать жестким экологическим требованиям, которые вступили в силу в США в 2007 году. Топ-менеджмент автоконцерна анонсировал производство “чистого дизеля”, однако в ходе разработки стало понятно, что это невозможно.

В конце концов, инженеры VW создали программное обеспечение, которое распознавало режим работы автомобиля: тестовый на время проверки на соответствие экологическим стандартам или реальный на время использования на дороге. В зависимости от этого регулировалась система управления выбросами. Во время аттестации автомобили соответствовали стандартам США, а на самом деле уровень выбросов мог превышать их в 40 раз. Последствия “дизельного скандала” коснулись практически всех приобретавших дизельные автомобили от VW.