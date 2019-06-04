Какие авто обесцениваются быстрее других

Согласно новому отчету iSeeCars, в США быстрее всего в течение первых трех лет после покупки теряют цену автомобили Acura RLX, Lincoln MKZ и Mercedes-Benz E-Класса.
Анализ продаж трехлетних автомобилей в Соединенных Штатах показал, что они в среднем через три года после покупки обесценивается на 38,2%. Но это средний показатель. Есть модели, которые теряют в цене гораздо больше.
Acura RLX через три года теряет 55,8% своей первоначальной цены, Lincoln MKZ – 55,6%, а Mercedes-Benz E-Класса – 55,4%.
Среди автомобилей, чья первоначальная стоимость не превышает 20 000 долларов, больше всего за первые три года дешевеют Lincoln MKZ, Kia Cadenza (50,2%), гибридный Ford Fusion (49,7%), Chevrolet Impala (49,4%) и гибридный Kia Optima (49,2%).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киевлянам не хватает общественного транспорта: сколько на дорогах трамваев и автобусов (инфографика)Вчера, 20:12 - 1207 6
Сезонная трудовая миграция может привести к демографической катастрофе – эксперты7 ч. назад - 2314 4
Украина нарастила производство яиц15 ч. назад - 431 4
Ученые вычислили вред экологии от майнинга криптовалют17 ч. назад - 1882 3
Создан самый безопасный вертолет в мире19 ч. назад - 4951 2
Между какими авто выбирают покупатели (инфографика)13 ч. назад - 17236
Названы профессии, которым пророчат вымирание (инфографика)12 ч. назад - 8473
В WhatsApp нашли новый способ мошенничества16 ч. назад - 5642
Создан самый безопасный вертолет в мире19 ч. назад - 4951 2
«Борисполь» назвал самые пунктуальные авиакомпании в маеВчера, 22:01 - 3745
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 790 1
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1648
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1381
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 7756 14
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1873