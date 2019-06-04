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Какие авто обесцениваются быстрее других

Какие авто обесцениваются быстрее других

Согласно новому отчету iSeeCars, в США быстрее всего в течение первых трех лет после покупки теряют цену автомобили Acura RLX, Lincoln MKZ и Mercedes-Benz E-Класса.

Анализ продаж трехлетних автомобилей в Соединенных Штатах показал, что они в среднем через три года после покупки обесценивается на 38,2%. Но это средний показатель. Есть модели, которые теряют в цене гораздо больше.

Acura RLX через три года теряет 55,8% своей первоначальной цены, Lincoln MKZ – 55,6%, а Mercedes-Benz E-Класса – 55,4%.

Среди автомобилей, чья первоначальная стоимость не превышает 20 000 долларов, больше всего за первые три года дешевеют Lincoln MKZ, Kia Cadenza (50,2%), гибридный Ford Fusion (49,7%), Chevrolet Impala (49,4%) и гибридный Kia Optima (49,2%).

По материалам autonews.ua
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