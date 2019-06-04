SkyUp запускает авиарейс Киев-Львов: цена - от 500 грн

SkyUp осенью 2019 года откроет третий внутренний авиарейс сообщением Киев-Львов.
Стоимость – от 502 грн (информация в сервисе бронирования билетов авиакомпании).
Запуск авиарейса – 28 октября 2019 года.
Из Киева самолет будет вылетать в 10:00, во Львов будет прибывать в 11:00. Время в полете составит 1 час.
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