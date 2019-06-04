Ford рассчитывает перевести все заводы на «зеленую» энергию к 2035 году

Автопроизводитель Ford рассказал об инициативах, которые планируется осуществить в рамках масштабной программы по трансформации в компанию, которая создаёт «умные» автомобили для «умного» мира.

Речь, в частности, идёт о мерах, нацеленных на улучшение экологической обстановки. Отмечается, что компания достигла своей предыдущей цели, поставленной в 2010 году: на восемь лет раньше установленного срока сократила выбросы парниковых газов от производства автомобилей на 30 %.

В дальнейшем Ford планирует использовать только переработанный пластик и пластик из возобновляемых источников для производства автомобилей во всём мире. Так, к 2030 году компания полностью прекратит использование одноразового пластика в производстве.

К 2035 году Ford полностью переведёт все свои заводы на возобновляемую энергию. Это означает, что компания будет применять энергию из природных источников: гидроэнергетику, геотермальную энергию, энергию ветра или Солнца.

Ford продолжит активно внедрять технологии электрификации. Такие автомобили помогут снизить уровень загрязнения и шума в городах. Электрификация затронет весь модельный ряд — от малых семейных автомобилей до внедорожников. В перспективе планируется выпуск электрифицированного спортивного кроссовера и полностью электрической версии фургона Transit.