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Назвали самую дешевую квартиру для аренды

Назвали самую дешевую квартиру для аренды

Дешевле всего в мае в аренду сдали однокомнатную столичную квартиру площадью 28 кв м. Жилье в Голосеевском р-не сняли за 5830 грн в месяц.

За 9260 грн арендовали однокомнатную квартиру 45 кв.м на ул. Вернадского в Святошинском р-не. За 13 250 грн – двухкомнатную 69 м² на ул. Малой Житомирской в ​​Шевченковском р-не, информирует АН “Благовіст”.

Аренда двушки площадью 50 кв.м в новостройке на ул. Малоземельной в Дарницком р-не стоила 13 500 грн. Жилье 49 м² на Оболонской набережной сняли за 15 900 грн.

Трехкомнатную квартиру площадью 90 кв.м на ул. Большой Житомирской в ​​Шевченковском р-не арендовали за 26 500 грн.

47 700 грн в месяц стоила аренда четырехкомнатной квартиры площадью 210 кв.м на ул. Панаса Мирного в Печерском р-не. 79 500 грн – аренда трехкомнатной квартиры площадью 86 м кв. на ул. Саксаганского в Шевченковском р-не.

По материалам Газета по-Украински
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