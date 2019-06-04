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У Укртрансгаза украли $14 млн долл.

У Укртрансгаза украли $14 млн долл.

Два директора в Киевской области подозреваются в присвоении более $14 млн долл, принадлежащих ПАО Укртрансгаз. Об этом 14 июня пишут в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

“Прокуратурой Киевской области совместно со следователями ГУНП в Киевской области сообщено о подозрении двум директорам обществ в присвоении средств ПАО Укртрансгаз и его дочерних предприятий в особо крупных размерах по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины”, – говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования следователи установили, что директоры двух обществ заключили несколько сделок в 2012 году на закупку товаров и предоставление услуг за бюджетные средства на сумму около 400 млн грн для нужд ПАО Укртрансгаз и его дочерних предприятий.

Однако оговоренные в договорах услуги они не предоставили и завладели государственными средствами с помощью фиктивных документов на поставку товаров. Сообщается также, что иностранное общество должно было импортировать в Украину товары, однако так этого и не сделало.

В настоящее время принимаются меры к розыску руководителей указанных предприятий для вручения им подозрений по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины и решения вопроса об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По материалам Корреспондент.net
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