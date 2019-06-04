Верховный суд обязал ПриватБанк выплатить компании Коломойского 25 млн грн

Верховный суд отказался удовлетворять жалобу ПриватБанка и признал законным взыскание с банка в пользу компании Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова 25 миллионов гривен.
Об этом со ссылкой на решение суда сообщает Finbalance.
Указано, что 25 млн грн в свое время компания бывших владельцев ПриватБанка “Акватера” заплатила Национальному банку в счет погашения задолженности ПриватБанка по кредиту рефинансирования. “Акватера” была одной из компаний-поручителей по кредитам ПриватБанка до его национализации.
Теперь же ПриватБанк в Верховном суде пытался признать взыскание в пользу компании Коломойского 25 млн грн незаконным, однако суд данное решение не поддержал.
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