«Зеленые» электростанции в США впервые в истории выработали больше энергии, чем угольные

В США из возобновляемых источников энергии впервые в истории выработали больше электроэнергии, чем на электростанциях, работающих на угле.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на отчет Федеральной комиссии, регулирующей сферу энергетики за апрель 2019 года.

Отмечается, что в настоящее время «традиционные» угольные электростанции в США отмечают серьезную конкуренцию со стороны электростанций, работающих на сжигании природного газа. Сейчас конкурентное давление на угольные ТЭС оказывают еще и альтернативные электростанции, такие как солнечные, ветряные, а также биоэлектростанции.

Общая мощность энергии, которую в США произвели угольные электростанции, в настоящее время составляет около 257,48 гигаватт, в то время как мощность альтернативных электростанций достигла 257,53 гигаватт, что составляет 21,56% всей энергогенерации США.

Эксперты считают, что мощность «зеленых» электростанций в США будет расти ежегодно на 1% и к 2022 году составит около четверти всей энергогенерации США.