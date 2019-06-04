«Зеленые» электростанции в США впервые в истории выработали больше энергии, чем угольные

В США из возобновляемых источников энергии впервые в истории выработали больше электроэнергии, чем на электростанциях, работающих на угле.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на отчет Федеральной комиссии, регулирующей сферу энергетики за апрель 2019 года.
Отмечается, что в настоящее время «традиционные» угольные электростанции в США отмечают серьезную конкуренцию со стороны электростанций, работающих на сжигании природного газа. Сейчас конкурентное давление на угольные ТЭС оказывают еще и альтернативные электростанции, такие как солнечные, ветряные, а также биоэлектростанции.
Общая мощность энергии, которую в США произвели угольные электростанции, в настоящее время составляет около 257,48 гигаватт, в то время как мощность альтернативных электростанций достигла 257,53 гигаватт, что составляет 21,56% всей энергогенерации США.
Эксперты считают, что мощность «зеленых» электростанций в США будет расти ежегодно на 1% и к 2022 году составит около четверти всей энергогенерации США.
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