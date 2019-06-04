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Продажи iPhone упали до минимума последних пяти лет

Продажи iPhone упали до минимума последних пяти лет

Несмотря на то что Apple перестала публиковать данные о продажах iPhone, независимые аналитики все равно ведут подсчеты реализованных компанией смартфонов.

Данные о продажах от разных аналитиков обычно оказываются более или менее схожими, указывая на то, что дела у компании из Купертино идут далеко не лучшим образом.

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Как сообщили аналитики IDC, первый квартал 2019 года в Европе был для Apple самым худшим за последние пять лет. Совокупная доля компании в штуках составила всего 7,8% против 10,2% годом ранее. Это беспрецедентно низкие цифры, учитывая, что первый и четвертый кварталы обычно становились для нее самыми прибыльными.

Аналитики связывают произошедшее снижение продаж с массовым снижением спроса на смартфоны, а также высокими ценами, которые до сих пор продолжают отпугивать потребителей.

По материалам internetua.com
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