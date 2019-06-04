Хакеры взломали онлайн-обменник валют - вывели сотни тысяч гривен

Злоумышленники перевели со счета предпринимателя более 400 тыс. грн, используя уязвимость в сервисе онлайн-обмена валют. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
В Подольское управление Департамента киберполиции поступило сообщение от 30-летнего жителя Киевской области о том, что ночью на его электронный адрес начали поступать сообщения о списании средств. Потерпевший уточнил, что с его счета вывели около 420 тыс. грн.
Во время досудебного расследования сотрудники киберполиции вышли на двоих 33-летних мужчин, причастных к данному преступлению. Один из них проживал в городе Винница, где занимался настройкой и поддержкой интернет-ресурсов.
«Зная об уязвимостях онлайн-ресурса потерпевшего, злоумышленник использовал их для похищения средств. Он заблокировал работу ресурса и доступ к нему владельцу. После этого перечислил на подконтрольные электронные кошельки все средства владельца, хранившиеся на карточке, которая была подвязанной к этому ресурсу», — рассказали в департаменте киберполиции.
По данным следователей, далее средствами распоряжался второй участник преступной группировки, который в то время находился в Тернопольской области. Он провел ряд операций с различными электронными кошельками для перенаправления средств, перевел их в криптовалюту и затем обналичил.
Сотрудники киберполиции совместно со следователями полиции Винницкой области провели у правонарушителей одновременно шесть санкционированных обысков. По их результатам изъята компьютерная техника, дополнительные носители информации, черновые записи и мобильные телефоны, к которым были прикреплены аккаунты платежных систем для вывода денежных средств.
Производство квалифицировано по ч. 1 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины. После проведения всех экспертиз будет установлена окончательную сумма ущерба, нанесенного потерпевшему, а также будет решен вопрос об объявлении подозрения злоумышленникам. По данной статье подозреваемым грозит до трех лет лишения свободы.
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