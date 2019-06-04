В белорусских поездах городских линий теперь можно рассчитаться за проезд картой

С 12 июня Белорусская железная дорога ввела в поездах городских линий систему оплаты проезда с использованием бесконтактных банковских платежных карт, а также смартфонов, смарт-часов и других мобильных устройств, поддерживающих технологию NFC (Near field communication).

Впервые в странах СНГ на железнодорожном транспорте организована оплата проезда с помощью бесконтактных банковских карт. Это уникальный опыт для дальнейшего развития электронных способов оплаты проезда в поездах.

Оплата проезда осуществляется по полному тарифу с использованием бесконтактных банковских платежных карт Visa payWave, MasterCard Contactless и БелКарт-Maestro.

На данный момент в рамках пилотного проекта можно оплатить проезд в поездах городских линий бесконтактной банковской картой с использованием мобильного устройства, поддерживающего технологию NFC (смартфоном или смарт-часами), в пределах одного тарифного пояса на участках Минск-Беларусь, Минск-Михановичи и Минск-Городище.

В планах внедрить эту систему на всех участках следования поездов городских линий.