В белорусских поездах городских линий теперь можно рассчитаться за проезд картой

С 12 июня Белорусская железная дорога ввела в поездах городских линий систему оплаты проезда с использованием бесконтактных банковских платежных карт, а также смартфонов, смарт-часов и других мобильных устройств, поддерживающих технологию NFC (Near field communication).
Впервые в странах СНГ на железнодорожном транспорте организована оплата проезда с помощью бесконтактных банковских карт. Это уникальный опыт для дальнейшего развития электронных способов оплаты проезда в поездах.
Оплата проезда осуществляется по полному тарифу с использованием бесконтактных банковских платежных карт Visa payWave, MasterCard Contactless и БелКарт-Maestro.
На данный момент в рамках пилотного проекта можно оплатить проезд в поездах городских линий бесконтактной банковской картой с использованием мобильного устройства, поддерживающего технологию NFC (смартфоном или смарт-часами), в пределах одного тарифного пояса на участках Минск-Беларусь, Минск-Михановичи и Минск-Городище.
В планах внедрить эту систему на всех участках следования поездов городских линий.
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