В "Укравтодоре" заявили, что на ремонт украинских дорог необходимо 59 лет

В “Укравтодоре” отчитались за ямочный ремонт. Как отмечается, на сегодняшний день полатали три миллиона квадратных метров дорог. Стоит отметить, что это половина из запланированных.
На ямочный ремонт в этом году заложили 6 млрд гривен. Зато на дороги территориального значения денег не хватает.
Всего в Украине 170 тысяч километров дорог. Из них только десять в удовлетворительном состоянии. Остальные – требует ремонта.
Как отметили в “Укравтодоре”, самые плохие трассы государственного значения – в Черкасской, Николаевской, Луганской и Донецкой областях.
Всего на восстановление украинских дорог нужно минимум два триллиона гривен и 59 лет времени.
Напомним, в Украине планируют передать на баланс областей дороги территориального значения, которые соединяют административные центры областей с районными центрами, городами областного значения, города областного значения между собой и административные центры районов между собой.
Как мы писали ранее, в Хмельницкой области жители Грицевской общины вымостили себе дорогу обломками кирпича и плитки – люди устали ждать, пока власти отремонтируют разбитые дороги и взялись за дело самостоятельно.
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