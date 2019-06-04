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Суд подтвердил штраф для ОККО за участие в "газовом сговоре"

Суд подтвердил штраф для ОККО за участие в "газовом сговоре"

Апелляционный суд встал на сторону Антимонопольного комитета в первом из десяти исков, поданных участниками рынка на решение комитета о “сговоре” на рынке сжиженного газа, который по мнению комитета имел место в августе 2017 г.

Такое решение 6 июня принял Северный апелляционный хозяйственный суд по иску ООООККО-Ритейл”.

Таким образом, это первое решение суда по антимонопольному расследованию, которое вступило в законную силу.

“Изложенные в обжалованном решении выводы Антимонопольного комитета соответствуют фактическим обстоятельствам дела, нормам материального права, являются законными и обоснованными”, — говорится в решении апелляционного суда.

Решение суда изложено на 23 страницах. Претензии АМКУ к ООООККО-Ритейл”, как и к остальным 9 компаниям, сводятся к следующему: они якобы похожим образом повышали розничные цены СУГ в августе 2017 г., но при этом объективных оснований для такого поднятия цен не было.

К такому выводу комитет пришел после корреляционного анализа розничных цен 6 операторов рынка.

“Размер коэффициентов корреляции между рядами розничных цен СУГ, которые устанавливали ответчики в период июля-августа 2017 г., свидетельствуют о взаимозависимости ценовых траекторий, что является признаком их практически полной схожести”, — говорится в решении суда.

Таким же путем АМКУ обосновал “отсутствие объективных оснований для поднятия цены” — сравнив динамику розничных и закупочных цен.

“Ответчики по делу повышали цены на уровне со своими конкурентами, не принимая во внимание закупочные цены СУГ в соответствующий период как основной ориентир при формировании розничных цен”.

Аргументы участников рынка, в том числе ООООККО-Ритейл”, что на уровень цен влияли другие объективные факторы, как например дефицит ресурса, Антимонопольный комитет и суд не приняли.

21 июня 2018 г. АМКУ оштрафовал пять операторов рынка на общую сумму 40,995 млн грн, обвинив их в сговоре на розничном рынке автогаза в августе 2017 г. Крупнейший штраф от АМКУ получила группа WOG — 14,79 млн грн, “Надежда” была оштрафована на 11,97 млн грн, ОККО — на 6,41 млн грн, “БРСМ-Нафта” — на 4,55 млн грн, “Авантаж 7” — на 3,27 млн грн.

Все пять участников рынка, которых Антимонопольный комитет обвинил в сговоре на рынке сжиженного газа и оштрафовал на 41 млн грн, обжаловали это решение в суде.

По материалам enkorr
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