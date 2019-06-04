Межбанк: эстафета напряженности продолжается

Четверг продолжил эстафету этой недели в части напряженности на валютном рынке. Если бы у спекулянтов была какая-нибудь премия за эффективность их работы, то явно одними из номинантов на нее были бы эти дни.

Причем начинается все по одному и тому же сценарию. В самом начале торгов – проседание котировок с наименьшим уровнем ближе к обеду, а затем – очередной разворот рынка и как минимум восстановление утренних позиций доллара.

Назвать такое развитие событий на межбанке компромиссным для всех игроков – мы не можем, скорее – новой технологией “борьбы” сторонников роста котировок с теми, кто пытается сыграть “на понижение”. Тем не менее, факт остается фактом – курс загнали к уровням близким к 26,50 гривен за доллар и упорно его держат.

С самого начала сессии на межбанке предложение незначительно превышало спрос и доллар в первые два часа торгов просел. Вначале с утренних 26,40/26,44 гривен до 26,40/26,425 к 11 часам, а затем – и до 26,39/26,42 гривен к 12:00.

Казалось бы, расклад сил особо уже не изменится и доллар постепенно начнет отступать, но все опять пошло не так. Сразу после полудня на рынок стали выходить основные покупатели, которые быстро изменили общий настрой на межбанке. Предложение уже не увеличивалось, а спрос все больше превышал предложение.

В результате на обед дилеры уже пошли с уровнем котировок 26,395/26,425 гривен за доллар, а сразу после обеда котировки вздернули до уровня в 26,435/26,475.

После 15 часов курс постепенно тянули вверх на единичных сделках и к 16:00 он достиг отметки 26,465/26,49.

Лишь к самому формальному завершению сессии (17:00) доллар чуть просел до 26,43/26,465 гривен, но настроения участников рынка опять остались девальвационными.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,46 / 26,48

евро – 29,88 / 29,90

российский рубль – 0,4096 / 0,4100

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1271 / 1,1273

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