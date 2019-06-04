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В Киеве можно оплатить проезд в общественном транспорте с помощью еще одного сервиса для смартфона

В Киеве можно оплатить проезд в общественном транспорте с помощью еще одного сервиса для смартфона

У традиционного билета для проезда в пассажирском транспорте появилась еще одна альтернатива – электронный QR-билет от Portmone. С ним оплатить проезд можно прямо с экрана своего смартфона.

Об этом сообщили в компании.

Такой билет уже можно купить онлайн в обновленном приложении.

“Процесс покупки QR-билета максимально прост и не требует от пользователя каких-то особых знаний или умений. Сначала установите на свой смартфон мобильное приложение. Далее на главном экране приложения выберите раздел Проезд в Киеве, откуда купите необходимое количество QR-билетов. Цена одного билета составляет 8 гривен, а при его покупке отсутствует комиссия и какие-либо скрытые платежи”, – говорят в компании, которая разработала приложение.

Для оплаты проезда поднесите экран смартфона с изображением QR-билета к валидатору и дождитесь, пока приложение и считывающее устройство проинформируют об успешной оплате. В приложении можно посмотреть количество оставшихся билетов, а также точное время и дату уже использованных.

Сейчас КМДА делает все возможное, чтобы как можно быстрее оборудовать валидаторами весь общественный транспорт: фуникулер, трамваи, метрополитен, автобусы, троллейбусы, городская электричка, маршрутные автобусы.

По материалам Центр транспортных стратегий
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