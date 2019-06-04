С начала года банки увеличили объемы кредитования населения

За первые 5 месяцев 2019 года украинские банки увеличили портфель гривневых кредитов физических лиц на 9,5% – до 148,3 миллиарда гривен.

Такие данные приводит Национальный банк Украины

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При этом объемы валютных кредитов выросли на 8,1% – до 2 миллиардов долларов (в эквиваленте).

В то же время портфель кредитов юридических лиц, наоборот, сократился. Так, гривневых кредитов компании взяли в банках на 5,6% меньше, а валютных – на 3,4%. В целом юридические лица задолжали украинским банкам 468,3 миллиарда гривен и 14,15 миллиарда долларов.

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