Доходность 7-летних еврооблигаций в 7,125% это дорого - аналитики

Ориентир доходности 7-летних еврооблигаций Украины в евро составляет около 7,125%.

Об этом сообщил Интерфаксу-Украина источник в банковских кругах.

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По мнению финансового аналитика Михаила Демкива, доходность в 7,125% (в евро) — это дорого.

«Страны, чей кредитный рейтинг лишь немного лучше нашего, привлекают на 1-2 п.п. дешевле», — написал он в Твиттере.

Известно, что встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки начались 10 июня, road show проходило в Лондоне, Милане, Франкфурте и Мюнхене. Прайсинг ожидается в четверг.

Организаторы сделки — BNP Paribas и Goldman Sachs.

В октябре прошлого года Украина разместила два транша евробондов на общую сумму 2 млрд евро: еврооблигации с погашением в феврале 2024 года на 750 млн долл. с доходностью 9% и 10-летние евробонды на 1,25 млрд долл. с доходностью 9,75%. В марте были доразмещены 10-летние еврооблигации на 350 млн долл.

WSJ со ссылкой на источники, знакомые с этой сделкой, сообщала, что все доразмещенные евробонды в рамках частной сделки были выкуплены банком JP Morgan (он же выступил единственным организатором доразмещения).