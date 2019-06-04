В Польше заявили о новых возможностях по продаже газа Украине

Украина могла бы получать газ из Польши. Это станет возможным после планируемого развития терминала сжиженного газа в Свиноуйсьце.
В частности, возможности приобретения газа касалась встреча в Киеве польского министра инвестиций и развития Ежи Квецинского с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком.
Читайте также: США готовы помочь Украине подготовиться к возможному перекрытию транзита газа в 2020 году
Как сообщил польский министр, в ходе разговора, который длился час, были затронуты экономические вопросы с особым акцентом на энергетической безопасности и возможности добиться независимости от поставок газа из России. Ежи Квецинский добавил, что одной из важных тем был газовый терминал в Свиноуйсьце. По словам польского министра, этот терминал будут строить, и газ, полученный извне в Польшу, можно будет продавать другим странам, в том числе Украине.
Министр Ежи Квецинский заверил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка, что Польша поддерживает Украину в интеграции с Европейским Союзом.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине ввели абонплату на коммуналку: кто и сколько дополнительно заплатит (инфографика)6 ч. назад - 9241 20
Омелян предложил переименовать украинские железные дороги8 ч. назад - 8018 18
США готовы помочь Украине подготовиться к возможному перекрытию транзита газа в 2020 году12 ч. назад - 1213 17
📌 Сколько денег украинцы готовы тратить на выпускные детей (опрос)7 ч. назад - 1168 8
У Зеленского намерены открыть рынок земли через год3 ч. назад - 493 4
В Украине ввели абонплату на коммуналку: кто и сколько дополнительно заплатит (инфографика)6 ч. назад - 9241 20
Омелян предложил переименовать украинские железные дороги8 ч. назад - 8018 18
Юрист рассказал, чем грозит водителю отсутствие аптечки в авто5 ч. назад - 3395
МАУ объявила скидки до 30% на авиабилеты на все направленияВчера, 19:02 - 2733 1
Mercedes презентовал семиместный кроссовер GLB (фото)Вчера, 23:09 - 2292
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины3 ч. назад - 85
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1427
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1213
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 6781 13
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1750