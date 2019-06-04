В Польше заявили о новых возможностях по продаже газа Украине

Украина могла бы получать газ из Польши. Это станет возможным после планируемого развития терминала сжиженного газа в Свиноуйсьце.

В частности, возможности приобретения газа касалась встреча в Киеве польского министра инвестиций и развития Ежи Квецинского с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком.

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Как сообщил польский министр, в ходе разговора, который длился час, были затронуты экономические вопросы с особым акцентом на энергетической безопасности и возможности добиться независимости от поставок газа из России. Ежи Квецинский добавил, что одной из важных тем был газовый терминал в Свиноуйсьце. По словам польского министра, этот терминал будут строить, и газ, полученный извне в Польшу, можно будет продавать другим странам, в том числе Украине.

Министр Ежи Квецинский заверил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка, что Польша поддерживает Украину в интеграции с Европейским Союзом.