Alibabа намерена провести крупное размещение акций на Гонконгской бирже - Bloomberg

Крупнейшая китайская корпорация Alibaba Group на этой неделе подала заявку на размещение акций на Гонконгской фондовой бирже.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Корпорация может привлечь до $20 млрд, что сделает это размещение одним из самых больших в истории Гонконгской биржи. В Alibaba пока не определились, сколько именно средств хотят получить за свои акции.
Подготовку к размещению проведут банки China International Capital Corp. и Credit Suisse Group AG.
В сентябре 2014 года Alibaba провела первичное размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Компания привлекла $25 млрд. Ее размещение является самым большим в истории.
Alibaba — крупнейшая китайская корпорация, работающая в сфере интернет-коммерции. Выручка группы в прошлом году составила 377 млрд юаней ($56,2 млрд). Bloomberg оценивает состояние основателя Alibaba Джека Ма в $39,2 млрд.
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