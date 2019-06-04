Alibabа намерена провести крупное размещение акций на Гонконгской бирже - Bloomberg

Крупнейшая китайская корпорация Alibaba Group на этой неделе подала заявку на размещение акций на Гонконгской фондовой бирже.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Корпорация может привлечь до $20 млрд, что сделает это размещение одним из самых больших в истории Гонконгской биржи. В Alibaba пока не определились, сколько именно средств хотят получить за свои акции.

Подготовку к размещению проведут банки China International Capital Corp. и Credit Suisse Group AG.

В сентябре 2014 года Alibaba провела первичное размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Компания привлекла $25 млрд. Ее размещение является самым большим в истории.

Справка Finance.ua:

Alibaba — крупнейшая китайская корпорация, работающая в сфере интернет-коммерции. Выручка группы в прошлом году составила 377 млрд юаней ($56,2 млрд). Bloomberg оценивает состояние основателя Alibaba Джека Ма в $39,2 млрд.