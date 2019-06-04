Uber анонсировала самоуправляемый автомобиль нового поколения (фото)

Компания Uber анонсировала запуск своего самоуправляемого автомобиля уже третьего поколения, который разрабатывался в сотрудничестве с Volvo.

Новый внедорожник XC90 будет построен в соответствии с технологией самостоятельного вождения Uber на заводском уровне. Предыдущие версии представляли собой результат модернизации обычного автомобиля. Uber начнёт испытания нового самоуправляемого автомобиля на дорогах общего пользования в 2020 году.

Новый самоуправляемый внедорожник XC90 по-прежнему содержит рулевое колесо и педали, но Uber говорит, что он был разработан таким образом, чтобы в конечном итоге работать без человека за рулём. С учётом этого, компании встроили несколько резервных систем в автомобиль, особенно в сферах рулевого управления, торможения и питания от аккумулятора.

Ранее в тестовых автомобилях присутствовала пара таких «водителей безопасности», но Uber сократила их количество до одного. Кроме того, Uber отключила встроенную автоматическую систему экстренного торможения Volvo, чтобы «уменьшить вероятность непостоянного поведения автомобиля».

Если бы система автоматического экстренного торможения была включена, возможно, автомобиль остановился бы вовремя. Uber утверждает, что теперь не будет замещать или отключать функции автоматического торможения нового Volvo.

Компания Uber анонсировала запуск своего самоуправляемого автомобиля уже третьего поколения, который разрабатывался в сотрудничестве с Volvo.