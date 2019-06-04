Врач в один клик: в Украине появилось приложение экстренного вызова помощи

В Украине появилось мобильное приложение экстренного вызова помощи, разработанное специалистами Министерства охраны здоровья. Вызвать медика можно одним кликом смартфона.

О новом приложении рассказали в эфире “Сніданку з 1+1”.

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Как известно, в Украине только десять человек из ста умеют делать массаж сердца и искусственное дыхание. Ежегодно до больницы не успевают доехать около 150 тысяч пострадавших. 60 тысяч умирают от внезапных сердечно-сосудистых заболеваний. Еще 90 – от травм. Этих случаев могло быть меньше, если бы пострадавшие получили первую домедицинскую помощь.

“То есть, до приезда скорой. До того, как человек попадет к врачу. Несчастный случай может произойти от вас где-то в 100, 200, 300 метрах, где-то за поворотом, где вы не видите”, – рассказывает директор “Украинского медицинского центра безопасности дорожного движения и информационных технологий МЗ Украины” Максим Цыганок.

Но теперь вызвать парамедика можно благодаря системе экстренного вызова. Это приложение для смартфона DocRadar – разработка украинских ІТ-специалистов совместно с Минздравом.

Если вам или кому-то из прохожих стало плохо, а вы даже не знаете, где находитесь и адрес. Тогда достаточно нажать лишь одну кнопку “Экстренный вызов” и система сама определит ваше местонахождение и специалист сможет отыскать вас.

Когда вы нажали на экстренный вызов, она ищет автоматически в радиусе ближайшего километра спасителя. Или человека, который может оказать вам помощь. Если не находит в радиусе километра, находит в радиусе трех километров .

Когда ближайший спаситель примет вызов, система автоматически проложит маршрут к пострадавшему.

Завести карманного спасителя очень просто. Нужно установить приложение на смартфон и подтвердить номер телефона.

В DocRadar есть возможность вызвать не только спасателя, но и врача любой специализации. Это может быть семейный врач, медсестра для укола или даже ветеринар. Вскоре разработчики обещают приобщить к системе спасателей ГСЧС и полицейских.