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Супрун назвала достижения электронной медицины в Украине

Супрун назвала достижения электронной медицины в Украине

В Украине значительно вырос уровень компьютеризации медучреждений, а каждый украинец может проследить, куда пошли государственные средства на первичном звене.

Об этом сообщает министр здравоохранения Ульяны Супрун на своей странице в Facebook.

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“Электронное здоровье, которое еще два года назад казалось в Украине мечтой, уже работает сегодня”, – говорится в сообщении.

Ульяна Супрун подводит такие итоги:

  • Каждый врач, работающий в семейной медицине, свободно работает за компьютером.
  • Уровень компьютеризации медучреждений, оказывающих первичную медицинскую помощь, вырос с 3% до 97% менее чем за год.
  • Лекарства по программе “Доступные лекарства” выписывают по электронному рецепту.
  • Врачи первички в тестовом режиме уже начали вести электронные медицинские карты пациентов.
  • Каждый может проследить, куда ушли миллиарды средств налогоплательщиков на первичном звене.

“Сегодня мы хотим, чтобы к концу 2023 г. все решения в системе здравоохранения принимались на основе электронных данных. От министра до семейного врача и пациента”, – отмечает она.

На днях МЗ представило проект Концепции информатизации здравоохранения. Это стратегический план развития eHealth.

Основные принципы работы системы:

  • В центре eHealth пациент и его удобство.

В системе каждый пациент получит медицинскую ID. Это личный номер, по которому будут закреплены все данные пациента.

  • Ключевой принцип системы – данные вносятся в компьютер, при необходимости их печатают.

Врач не будет вносить данные с бумаги в компьютер, а сразу писать их там. В будущем каждый пациент будет иметь доступ к информации со смартфона или ноутбука.

  • Одноразовое введение и многократное использование данных.

Данные пациента подтягиваются, когда они нужны врачу. Врач будет вносить данные в базу, дальше работает система.

  • Эффективное распределение ресурсов и планирования.

Данные, которые будет собирать система, это возможность анализировать эпидемиологические тренды и покрытие иммунизацией.

  • Данные будут храниться в безопасности.

Цель – международный стандарт управления безопасностью ISO: 27001.

  • Особенностью украинской eHealth является сотрудничество государства и ИТ-бизнеса в его создании.

Государство руководит только центральной базой данных, отвечает за стандарты информации и безопасности. Все пользовательские решения (медицинские и пациентские информационные системы, приложения и надстройки) будут разрабатывать украинские ИТ-специалисты на рыночных условиях. Медицинские учреждения могут свободно выбирать решения, соответствующие их потребностям.

По материалам Finance.UA
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