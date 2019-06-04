Супрун назвала достижения электронной медицины в Украине

В Украине значительно вырос уровень компьютеризации медучреждений, а каждый украинец может проследить, куда пошли государственные средства на первичном звене.
Об этом сообщает министр здравоохранения Ульяны Супрун на своей странице в Facebook.
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“Электронное здоровье, которое еще два года назад казалось в Украине мечтой, уже работает сегодня”, – говорится в сообщении.
Ульяна Супрун подводит такие итоги:
“Сегодня мы хотим, чтобы к концу 2023 г. все решения в системе здравоохранения принимались на основе электронных данных. От министра до семейного врача и пациента”, – отмечает она.
На днях МЗ представило проект Концепции информатизации здравоохранения. Это стратегический план развития eHealth.
Основные принципы работы системы:
В системе каждый пациент получит медицинскую ID. Это личный номер, по которому будут закреплены все данные пациента.
Врач не будет вносить данные с бумаги в компьютер, а сразу писать их там. В будущем каждый пациент будет иметь доступ к информации со смартфона или ноутбука.
Данные пациента подтягиваются, когда они нужны врачу. Врач будет вносить данные в базу, дальше работает система.
Данные, которые будет собирать система, это возможность анализировать эпидемиологические тренды и покрытие иммунизацией.
Цель – международный стандарт управления безопасностью ISO: 27001.
Государство руководит только центральной базой данных, отвечает за стандарты информации и безопасности. Все пользовательские решения (медицинские и пациентские информационные системы, приложения и надстройки) будут разрабатывать украинские ИТ-специалисты на рыночных условиях. Медицинские учреждения могут свободно выбирать решения, соответствующие их потребностям.
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