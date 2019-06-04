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Foxconn заявила, что может собирать все iPhone для рынка США за пределами Китая

Foxconn заявила, что может собирать все iPhone для рынка США за пределами Китая

Тайваньская компания Foxconn объявила, что готова перенести производство всех iPhone для США за пределы Китая. Это позволит Apple предотвратить последствия торговой войны между странами.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на руководителя направления полупроводников Foxconn Юн Лю.

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«25% наших производственных мощностей находится за пределами Китая и мы можем помочь Apple удовлетворить ее потребности на рынке США. У нас достаточно заводов, чтобы это сделать», – пояснил Юн Лю.

О возможности переноса производства iPhone для США Юн Лю рассказал в ходе пресс-конференции для инвесторов Foxconn. Он также отметил, что корпорация Apple пока не обращалась с подобными просьбами.

Apple является крупнейшим заказчиком Foxconn и приносит примерно половину прибыли, поэтому снижение спроса на айфоны приведет к падению выручки Foxconn.

По материалам hromadske.tv
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