КГГА запускает социальный проект «Лекарства по «Карте киевлянина»

В июне этого года в связи с обновлением проекта КГГА «Карта киевлянина» КП «Фармация» увеличило перечень наименований лекарственных средств, которые можно приобрести в коммунальных аптеках столицы со значительной скидкой.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Читайте также: «Муниципальная «Карта киевлянина»: функции и преимущества
«Проект КП «Фармация» содержит три составляющие: это лекарство по специальной цене из перечня из 333 наименований, лекарства по специальным ценам от артериальной гипертензии по перечню из 10 наименований и лекарственные средства для детей, находящихся на воспитании в детских домах семейного типа», – объясняет директор КП «Фармация» Руслан Светлый.
Кто может воспользоваться услугой?
Воспользоваться могут все владельцы Карты киевлянина.
Перечень из 333 наименований – это лекарственные средства, которые пользуются широким спросом у населения города.
Перечень из 10 наименований – это лекарства от артериальной гипертензии в виде комбинированных форм, пользующиеся постоянным спросом у населения столицы, но не вошедшие в перечень правительственной программы «Доступные лекарства».
Отдельно также предусмотрен перечень лекарств для детей, которые будут отпускаться для воспитанников детских домов семейного типа.
Функционал Карты киевлянина также включает:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Эксперт Зеленского объяснил, почему подорожает электроэнергияВчера, 14:11 - 4951 27
Омелян предложил переименовать украинские железные дороги2 ч. назад - 1702 16
Стало известно, когда украинцы смогут выбирать президента и парламент в смартфонеВчера, 15:01 - 1869 9
США готовы помочь Украине подготовиться к возможному перекрытию транзита газа в 2020 году5 ч. назад - 664 7
Субсидиантам выставляют большие долгиВчера, 09:15 - 4841 4
Эксперт Зеленского объяснил, почему подорожает электроэнергияВчера, 14:11 - 4951 27
Межбанк: почему реален обвал котировокВчера, 11:08 - 3242 1
МАУ объявила скидки до 30% на авиабилеты на все направленияВчера, 19:02 - 2326
«Борисполь» назвал стандартные тарифы на новом паркингеВчера, 16:30 - 2302
Финансовая грамотность для украинцев: 5 ключевых шагов от НБУВчера, 17:03 - 1893 2
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1396
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1192
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 6687 13
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1723
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 5620 9