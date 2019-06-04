КГГА запускает социальный проект «Лекарства по «Карте киевлянина»

В июне этого года в связи с обновлением проекта КГГА «Карта киевлянина» КП «Фармация» увеличило перечень наименований лекарственных средств, которые можно приобрести в коммунальных аптеках столицы со значительной скидкой.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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«Проект КП «Фармация» содержит три составляющие: это лекарство по специальной цене из перечня из 333 наименований, лекарства по специальным ценам от артериальной гипертензии по перечню из 10 наименований и лекарственные средства для детей, находящихся на воспитании в детских домах семейного типа», – объясняет директор КП «Фармация» Руслан Светлый.

Кто может воспользоваться услугой?

Воспользоваться могут все владельцы Карты киевлянина.

Перечень из 333 наименований – это лекарственные средства, которые пользуются широким спросом у населения города.

Перечень из 10 наименований – это лекарства от артериальной гипертензии в виде комбинированных форм, пользующиеся постоянным спросом у населения столицы, но не вошедшие в перечень правительственной программы «Доступные лекарства».

Отдельно также предусмотрен перечень лекарств для детей, которые будут отпускаться для воспитанников детских домов семейного типа.

Функционал Карты киевлянина также включает: