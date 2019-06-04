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Компаниям Фирташа грозит штраф от АМКУ

Компаниям Фирташа грозит штраф от АМКУ

Антимонопольный комитет Украины признал международную группу компаний Group DF Дмитрия Фирташа монополистом на рынке реализации азотных удобрений.

Об этом председатель АМКУ Юрий Терентьев написал в Facebook.

АМКУ 24 мая направил трем производителям минеральных азотных удобрений и НФ Трейдинг Украина предварительные выводы по результатам проведенного расследования.

Согласно им, группа имеет признаки монопольного положения на общегосударственном рынке первичной реализации азотных минеральных удобрений. Зафиксированы факты, которые могут свидетельствовать о злоупотреблении монопольным положением.

Терентьев отметил, что стоимость газа составляет около 70% в себестоимости производства аммиачной селитры. Именно эта связь между сырьем (газом) и конечным продуктом (минеральными удобрениями) и стала объектом злоупотреблений со стороны указанных компаний.

“Предприятия группы ДФ покупали газ для производства удобрений в связанных компаний, а затем перепродавали его внутри группы, постоянно поднимая цену. Когда газ доходил собственно до конечного завода-производителя удобрений, его цена была существенно завышенной, что приводило к завышению стоимости азотных удобрений”, – сообщил глава АМКУ.

По данным АМКУ, в течение 2017 имели место остановки производства, из-за сознательного непроведения расчетов за поставки газа. Юридически такие действия можно квалифицировать как злоупотребление монопольным положением из-за искусственного ограничения производства удобрений.

Все 4 компании-ответчика получили материалы с результатами расследования и сейчас прислали ходатайство об ознакомлении с материалами дела.

“Возможные последствия дела не только наложение штрафа, но и осуществления принудительного разделения химических активов группы”, – резюмировал Терентьев.

По материалам Економічна Правда
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