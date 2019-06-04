Space Adventures начала набирать первых космических туристов

Компания Space Adventures начала прием заявок от желающих полететь на Международную космическую станцию (МКС) после заявления NASA о старте коммерческих посещений.

Об этом сообщается на сайте компании.

“С начала пилотируемых полетов в космос отправились чуть больше 550 человек – мы рады предложить вам возможность стать следующими”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, полет будет осуществляться на корабле Starliner, созданном компанией Boeing. Также заявлено, что полет возможен на российском корабле “Союз”.

Первый космический турист сможет отправиться на станцию уже в 2020 году.

Ожидается, что полет и месячное пребывание на МКС обойдется около $60 млн.

Космические туристы смогут пробыть на орбите до 30 дней, ежегодно NASA сможет организовать только две такие миссии.

Кандидаты в частные астронавты должны будут отвечать всем требованиям агентства к здоровью, а также пройти необходимые для членов экипажа МКС тренировки и проверки.