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Space Adventures начала набирать первых космических туристов

Space Adventures начала набирать первых космических туристов

Компания Space Adventures начала прием заявок от желающих полететь на Международную космическую станцию (МКС) после заявления NASA о старте коммерческих посещений.

Об этом сообщается на сайте компании.

“С начала пилотируемых полетов в космос отправились чуть больше 550 человек – мы рады предложить вам возможность стать следующими”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, полет будет осуществляться на корабле Starliner, созданном компанией Boeing. Также заявлено, что полет возможен на российском корабле “Союз”.

Первый космический турист сможет отправиться на станцию уже в 2020 году.

Ожидается, что полет и месячное пребывание на МКС обойдется около $60 млн.

Космические туристы смогут пробыть на орбите до 30 дней, ежегодно NASA сможет организовать только две такие миссии.

Кандидаты в частные астронавты должны будут отвечать всем требованиям агентства к здоровью, а также пройти необходимые для членов экипажа МКС тренировки и проверки.

По материалам УКРИНФОРМ
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