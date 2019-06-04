Space Adventures начала набирать первых космических туристов

Компания Space Adventures начала прием заявок от желающих полететь на Международную космическую станцию (МКС) после заявления NASA о старте коммерческих посещений.
Об этом сообщается на сайте компании.
“С начала пилотируемых полетов в космос отправились чуть больше 550 человек – мы рады предложить вам возможность стать следующими”, – говорится в сообщении.
Как отмечается, полет будет осуществляться на корабле Starliner, созданном компанией Boeing. Также заявлено, что полет возможен на российском корабле “Союз”.
Первый космический турист сможет отправиться на станцию уже в 2020 году.
Ожидается, что полет и месячное пребывание на МКС обойдется около $60 млн.
Космические туристы смогут пробыть на орбите до 30 дней, ежегодно NASA сможет организовать только две такие миссии.
Кандидаты в частные астронавты должны будут отвечать всем требованиям агентства к здоровью, а также пройти необходимые для членов экипажа МКС тренировки и проверки.
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