Горнодобывающая компания Avellana Gold просит у правоохранителей и Посольства США защиты от рейдеров

Международный инвестор Avellana Gold, работающия в Украине с 2016 года и инвестирует в разработку полиметаллических руд на Закарпатье, обратился в правоохранительные органы, бизнес-ассоциаций и Посольства США. Представители компании заявляют, что их активами пытается завладеть группа рейдеров. Поэтому Avellana Gold надеется, что эти учреждения вмешаются в ситуацию.

«Мы направили открытое письмо к господину Президенту, Министру внутренних дел и всех чиновников Украины с просьбой принять все законные меры, поддержать нашу горнодобывающую инвестиционную компанию и остановить попытки запугать наших сотрудников. При вашей поддержке, мы серьезно настроены продолжать инвестировать в проект, который в краткосрочной перспективе полностью обеспечит промышленные нужды украинской экономики в производстве некоторых промышленных и драгоценных металлов », – говорится в официальном сообщении Avellana Gold.

Напомним, что на протяжении последних 12 месяцев Avellana Gold Ltd. построила новую фабрику в Мужиево. На ней уже работают 15 специалистов, участвующих в подготовке пилотного запуска во второй половине июня 2019 года.

В официальном обращении говорится, что рейдеры начали давление на Avellana Gold в мае этого года. Тогда лица, представляющие компанию BVI Cengart Financial Inc. (Александр Маштепа, Дмитрий Зайцев и Владимир Гуртовой), известные в Украине как фигуранты ряда уголовных дел, публично заявили о себе как инвесторов Мужиивского месторождения, принадлежащего Avellana Gold Ltd. Также частью рейдерской схемы является постоянная информационная атака, где компанию Avellana Gold умышленно связывают с представителями предыдущей власти, в частности Виталием Захарченко.

Ситуацию прокомментировал генеральный директор компании Avellana Gold Ltd Брайан Сэвэдж, который отметил: «Наши инвестиции создали привлекательный актив, чего до нас в регионе не было достигнуто за 17 лет. В течение этого периода, мы строго придерживались всех законов Украины и боролись со многими попытками противодействия и попытками подтолкнуть нас к переговорам с группами людей, называли себя «инвесторами». Однако недавние новости заставили меня просить внимания и помощи для защиты от физической угрозы нашим местным директорам и персонала ».

Представители компании отмечают, что в мае комитет кредиторов под председательством Дмитрия Зайцева принял незаконное решение о введении процедуры санации ООО «Закарпатполиметаллы» и привлечении якобы нового иностранного инвестора – компанию Gofer. По данным британского открытого реестра, основателем Gofer Corporation является Cengart Financial Inc, а директором – Александр Маштепа.

Кроме того, как известно, Зайцев и Маштепа – фигуранты известного дела о рейдерстве универмага «Украина».

Брайан Сэвэдж заявляет, что решение Cengart Financial Inc по санации посягает на права и законные интересы Avellana Gold Ltd. как законного владельца лицензии на добычу. «Также действия Cengart содержат признаки противодействия законной хозяйственной деятельности ЗАО «Карпатская рудная компания», 100% дочерней компанией Avellana Gold Ltd.», – сообщает генеральный директор Avellana Gold.

Стоит отметить и то, что в Avellana Gold Ltd. предполагают – деятельности Gofer может способствовать ряд работников дочерних предприятий и чиновников Министерства экономического развития и торговли Украины.

О факте давления свидетельствует и недавняя ситуация – на территорию построенной фабрики Avellana Gold Ltd. в селе Мужиево пыталась проникнуть группа неустановленных лиц. Она угрожала физической расправой сотрудникам компании и сельскому голове Мужиево, о чем сообщено Береговский РО УМВД Украины в Закарпатской области.

Нам стало известно также и о том, что эта группа лиц, с помощью местного депутата Пейтера Чаба, активиста партии «КМКС Партия венгров УКРАИНА, пыталась стравить часть венгерского населения села противодействовать реализации экологического проекта инвестора, отмечает компания.

Avellana Gold, по просьбе местных властей и жителей села, начала внедрять на территории Мужиивского месторождения комплексную экологическую программу. Она направлена ​​на устранение экологических последствий, оставшиеся 12 лет назад от деятельности предыдущего пользователя недрами – банкрота ООО «Закарпатполиметаллы».